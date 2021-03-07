Минобороны России обнародует архивные материалы о подвигах женщин в Великой Отечественной войне

Аргументы Недели → Армия 13+

7 марта 2021, 11:30

Фото: МО РФ

В годы Великой Отечественной войны женщины-военнослужащие наряду с мужчинами встали на защиту Родины. За боевые подвиги, самоотверженный труд в тыловых частях и соединениях Красной Армии около 150 тысяч женщин-военнослужащих были награждены правительственными наградами, орденами и медалями Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны 90 женщин были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. об этом пишет ДИМК МО РФ.

В основу нового историко-познавательного проекта на сайте Минобороны России легли архивные документы о боевых подвигах женщин на фронтах Великой Отечественной войны – наградные материалы, страницы фронтовых газет, доклады и приказы командования и другие свидетельства их славных ратных дел.

Раздел открывает докладная записка старшего инструктора отдела пропаганды майора Е.Никифоровой в Главное политическое управление РККА, поданная в мае 1944 года. В этом документе говорится, что за время войны в ряды Красной Армии были призваны и пришли добровольно сотни тысяч женщин, при этом «только девушек-комсомольцев в Красной Армии насчитывается свыше трехсот тысяч человек», а «в отдельных спецчастях и соединениях ПВО, в санитарных, в учреждениях связи, ВАД количество женщин-военнослужащих доходит до 50 и больше процентов».

В докладной записке приводятся подробные примеры героизма женщин-военнослужащих самых разных военный специальностей на фронтах Великой Отечественной войны.

Майор Никифорова докладывает о мужественных, профессиональных действиях в боях девушек-зенитчиц пулеметчиц Фроловой и Табачниковой, личного состава прожекторной станции сержанта Рыжовой, в лучах прожекторов которой только в боях за Бреслау было сбито 12 немецко-фашистских самолетов. В документе отмечены славные ратные дела девушек-связисток на примере телефонистки 122-милиметровой минометной батареи Богдановой, которая в течение одного только боя «под сильным огнем противника 48 раз исправляла телефонную линию».

«Велики заслуги перед Родиной женщин в санитарных учреждениях Красной Армии» – пишет далее Никифорова, указывая, к примеру, что среди врачей хирургов-женщин – 43 %. Упоминает майор и о «тяжелом, сложном боевом пути женщин-снайперов»: «за короткий срок пребывания на фронте 1 289 девушек-снайперов уничтожили свыше 11 820 немцев»; и о неоценимых подвигах женщин-авиаторов, среди которых 14 Героев Советского Союза.

В числе первых документов раздела – фотоальбом 84-й дивизии ПВО «Слава девушкам-воинам!». Каждая страница этого альбома заботливо раскрашена цветными карандашами, а каждая из 37 фотографий бережно и подробно подписана.

Мастерство военнослужащих-женщин не раз было отмечено в приказах командования и, в том числе, в статьях фронтовых газет. В разделе опубликованы несколько номеров ежедневной красноармейской газеты 3 ударной армии «Фронтовик» за 1944 год, на страницах которых – портреты и описания ратных подвигов девушек-снайперов.

В опубликованном наградном листе на морского пехотинца гвардии лейтенанта Е.Завалий рассказано, как 20 марта 1945 года взвод под её командованием первым высадился в тылу противника на берегу реки Дунай и, перерезав железную и шоссейную дороги, достиг нужной высоты. Враг атаковал окопавшихся морских пехотинцев со всех сторон силами пехоты и танков. Бои начинались ранним утром и кончались поздним вечером, доходя до рукопашной. Советскими морпехами было отбито 14 атак, лично Завалий уничтожила 1 станковый пулемет, 1 гранатомет, одного офицера и до 50 солдат противника.

Из наградного листа на механика-водителя танка Т-34 гвардии сержанта Марию Лагунову пользователи узнают о высоком профессионализме девушки-танкиста. Мария была призвана в армию в 1942 году и за все время многочисленных маршей её танк не имел ни одной поломки. 29 сентября 1943 года в боях за деревню Княжичи ее боевая машина первой ворвалась в укрепленный фашистами населенный пункт, экипаж уничтожил 1 противотанковую пушку и до 20 солдат и офицеров противника. За тот бой гвардии сержант Лагунова была награждена орденом Красной Звезды.

Документы свидетельствуют о подвиге двух пулеметчиц – родных сестер Александры Окуневой и Анастасии Акимовой 14 августа 1943 года. Взвод под командованием лейтенанта Окуневой вел бой в деревне Потапово, где упорно оборонялись фашисты, предпринимая многочисленные атаки. Пулеметчики Александры сражались на самых сложных участках. Сестры вместе с бойцами расстреливали гитлеровцев в упор кинжальным огнем. Утром противник ввел в бой танки, которые били прямой наводкой. Отсекая вражескую пехоту от танков, лейтенант Окунева сама вела огонь из пулемета и погибла на своей огневой позиции. В пробитом партийном билете Александры была найдена записка, адресованная командованию дивизии: «Я пошла в бой…, заверяю вас, как своих отцов-воспитателей, что не опозорю вас и буду бить гитлеровцев до последнего дыхания… Шура Окунева. 13.8.43 г.». Ее сестра Ася (Анастасия) в ходе боя заменила раненого наводчика и, подавляя огонь вражеского пулемета, уничтожила трех фашистов.

В разделе опубликованы наградные материалы на санитарку Екатерину Михайлову. 6 августа 1944 года благодаря отваге и храбрости санинструктора Михайловой, которая первой бросилась в воду при форсировании Днестровского лимана и, криками «Матросы, за мной! Вперед, за Родину! За Сталина!», – увлекла за собой бойцов десанта, был захвачен важный плацдарм для дальнейшего развития операции. Таких примеров ее смелости в бою было не мало. С представлением санинструктора Екатерины Михайловой к званию Героя Советского Союза был согласен командующий Дунайской флотилией вице-адмирал С.Горшков, но тогда она была награждена орденом Красного Знамени. Через 45 лет, в 1990 году, Указом Президента СССР главному старшине в отставке Михайловой Е.И. было присвоено высшее звание страны – Герой Советского Союза.

Публикация архивных документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.