Китай увеличивает расходы на оборону до 209 миллиардов долларов в 2021 году

Аргументы Недели → Армия 13+

6 марта 2021, 18:30

Фото: соцсети

Китай увеличил свой оборонный бюджет на 2021 год до 209 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем в истории. Пекин называет данное решение «нормальным, устойчивым и сдержанным» увеличением, учитывая серьезные угрозы, с которыми он сталкивается со стороны США, НАТО и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет издание «Бизнес Таймс».

Военные расходы в новом году, объявленные на открытии ежегодного Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу, возрастут на 6,8%. Прошлогодний военный бюджет составил 179 миллиардов долларов. В 2019 году он достиг 184 миллиарда долларов, а в 2018 году - 172 миллиарда долларов.

Премьер Ли Кэцян сказал делегатам ВСНП, что усилия по укреплению Народно-освободительной армии (НОАК) будут продолжаться. Китай также будет совершенствовать свой подход к развитию фундаментальной науки, и технологий, в том числе и двойного назначения, а также будет сделана ставка на дальнейшее развитие промышленности.

Аналитики, которых цитирует Global Times, газета, принадлежащая Коммунистической партии Китая (КПК), считают, что для Китая разумно продолжать увеличивать свой оборонный бюджет, который выглядит скромно по отношению к ВВП.

Они заявили, что сильная национальная оборона необходима для защиты «плодов и перспектив экономического развития как от традиционных угроз безопасности, таких как войны, так и от нетрадиционных угроз безопасности, таких как терроризм, стихийные бедствия и пандемии. Расходы Китая на оборону в этом году соответствуют общему уровню экономического развития, утверждает Чжан Есуй, пресс-секретарь четвертой ежегодной сессии 13-го ВСНП.

«Поддержание надлежащего и устойчивого увеличения расходов на оборону необходимо для защиты нашего суверенитета и интересов развития, выполнения международных обязательств и обязательств Китая и содействия преобразованию китайских Вооруженных сил с китайскими особенностями», - сказал Чжан.

По словам китайского военного эксперта Сун Чжунпина, рост военного бюджета Китая на 2021 год является «умеренным и разумным», а также соответствует росту ВВП Китая.

Необходимы огромные затраты, чтобы продолжить дорогостоящую программу военной модернизации, осуществляемую НОАК. Китайские военные эксперты признают, что НОАК по-прежнему использует много устаревшего оружия и оборудования, остро нуждающегося в замене на новые и более мощные образцы.

Важные пункты программы модернизации НОАК включают строительство третьего авианосца для ВМС Народно-освободительной армии и серийное производство стелс-истребителя Чэнду J-20 для ВВС Народно-освободительной армии (НОАК).

Поставленная цель заключалась в том, чтобы добиться «значительных успехов в модернизации национальной обороны и Вооруженных сил в ближайшие пять лет». Развитие экономики также должно идти бок о бок с укреплением НОАК.

Китай планирует достичь прорыва в военном строительстве к 100-летнему юбилею основания НОАК в 2027 году. Следующий этап модернизации приурочен к 2035 году, что позволит ВС Китая бросить серьезный вызов Соединенным Штатам на полях сражений в Индо-Тихоокеанском регионе.