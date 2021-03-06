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Исламисты обстреляли поселок в провинции Хама из Идлибской зоны деэскалации

, 17:22

Исламисты обстреляли поселок в провинции Хама из Идлибской зоны деэскалации
Фото: соцсети

Террористические исламистские группировки, базирующиеся в провинции Идлиб, подвергли обстрелу реактивными снарядами поселок Джурин на северо-западе провинции Хама. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство «САНА».

Источник в управлении полиции Хамы сообщил корреспонденту агентства САНА, что террористы, скрывающиеся в окрестностях города Джиср Аш-Шугур на юге провинции Идлиб, обстреляли реактивными снарядами из систем залпового огня населенный пункт Джурин. Нанесен ущерб имуществу граждан и общественным объектам, отметил источник.

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