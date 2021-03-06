Союз добровольцев Донбасса озабочен арестом властями Абхазии героя ДНР Ахры Авидзбы и других ветеранов-ополченцев

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6 марта 2021, 17:00

Фото: соцсети

Союз добровольцев Донбасса (СДД) выразил свою озабоченность властям Абхазии по поводу задержания героя ДНР Ахры Авидзбы. Кроме того, СДД обратился к Службе государственной безопасности Абхазии из-за ареста других ветеранов ополчения. Об этом пишет ТК «Царьград».

Героя ДНР Ахру Авидзбу задержали в Абхазии. Накануне журналисты сообщали, что арест провели сотрудники Службы государственной безопасности страны. При этом сообщалось, что они не предоставили никаких документов, ворвались в его дом и увезли мужчину в неизвестном направлении.

Союз добровольцев Донбасса декларирует следующее: «Хотим выразить поддержку нашему боевому товарищу. Мы знаем его, как отличного командира, активного и неравнодушного человека. Авидзба проявил героизм и отвагу во время своего нахождения в рядах защитников ДНР, внёс посильный вклад в становление военного потенциала Донбасса против украинских оккупантов. Проявил себя при защите Донбасса, за что был награждён Золотой Звездой».

Кроме того, СДД информирует, что вместе с Ахрой, который является гражданином Российской Федерации, были задержаны «товарищи, принимавшие участие в защите мирного населения Донбасса в рядах «Спарты» и «Пятнашки»». По информации СДД, часть из этой группы задержанных также являются гражданами России.

«Союз добровольцев Донбасса официально обращается к властям Абхазии с просьбой тщательно и в короткий срок провести расследование дела героя Донбасса Ахры Авидзбы», - говорится в заявлении. В нем также подчеркивается: «Мы не ставим под сомнение компетентность правоохранительных органов Республики Абхазия. Мы лишь хотим обратить внимание на то, что Ахра Авидзба и задержанные с ним наши товарищи принимали участие в защите мирного населения Донбасса и в дальнейшем реально помогали жителям и вернувшимся оттуда добровольцам, имеют государственные награды Донецкой Народной Республики, ситуация которой во многом схожа с ситуацией в Республике Абхазия. Они делом доказали свои патриотические приоритеты, в связи с этим ходатайствуем о рассмотрении целесообразности дальнейшего содержания под стражей».