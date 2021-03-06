В Ереване, у здания Минобороны Армении прошел митинг в поддержку НГШ Оника Гаспаряна

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6 марта 2021, 16:33

Фото: соцсети

В субботу, 6 марта перед зданием Министерства обороны Армении бывшие военнослужащие и сторонники начальника Генштаба ВС республики генерал-полковника Оника Гаспаряна провели митинг в его поддержку, сообщает интернет-издание EADaily, ссылаясь на информационно-аналитический портал VERELQ.

«Вся армия требует отставки Никола Пашиняна с поста премьера и отставки его правительства. Принудительное увольнение главы Генштаба Армении — это попытка распустить армию», — сказал один из участников акции.

Сторонники армии считают, что намерение премьер-министра уволить Оника Гаспаряна направлено на ослабление армянских ВС. Кроме того, Пашинян пытается переложить ответственность за поражение в Нагорном Карабахе на плечи военных.

Участники акции затем, шествием направились на проспект Баграмяна, где в 15.00 (14.00 МСК) начался митинг оппозиции, объединившейся в «Движение спасения Родины» (включает 16 партий, которые требуют отставки Пашиняна).

Напоминаем, что Генштаб ВС Армении 3 марта выступил с заявлением, где говорилось, что генерал-полковник Оник Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности. «Начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян до истечения 8-дневного срока (после обращения президента Армении в Конституционный суд. — Ред.) продолжает службу родине и народу, он является высшим военным должностным лицом в Вооружённых силах страны», — подчёркивалось в заявлении.

В минувший вторник, 2 марта, президент страны повторно не подписал ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна о снятии Оника Гаспаряна с должности начальника Генштаба. Глава государства вместе с тем обратился в Конституционный суд (КС) с тем, чтобы КС рассмотрел конституционность поправок, внесённых ещё в 2018 году в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Ранее Генштаб ВС Армении в своём заявлении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Это произошло после того, как глава правительства снял с должности первого замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. В ответ армянский премьер заявил о «попытке переворота» и призвал граждан собраться на площади Республики в Ереване с целью «отстоять идеалы «бархатной революции».