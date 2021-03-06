Российские корабли обстреляли ракетами НПЗ протурецких формирований на севере Сирии

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6 марта 2021, 16:15

Фото агентства AFP

В результате ракетного обстрела полукустарных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), произведённого с российских кораблей, на севере Сирии погибли четыре человека и более 20 получили ранения. О этом сообщает интернет-издание EADaily, ссылаясь на данные базирующейся в Лондоне неправительственной организации «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), которая пользуется своими источниками.

Как утверждает мониторинговая организация, ракетный удар был нанесен поздно вечером 5 марта с российских военных кораблей и авиацией ВС Сирии по НПЗ в провинции Алеппо, рядом с городом Джераблус, вызвав сильные пожары в районе, контролируемом Турцией и союзными ей боевиками так называемой Сирийской национальной армии. По предварительной информации агентства France-Presse погибло по меньшей мере 4 человека, ещё 24 получили ранения различной тяжести и ожоги.

По данным SOHR, местные службы «гражданской обороны» часами пытались потушить пожар, охвативший около 30 бензовозов.

Объекты, связанные с переработкой нефти и её транспортировкой, в контролируемых Турцией районах к северу от города Алеппо в последние месяцы неоднократно подвергались нападениям, хотя Москва и Дамаск не брали на себя ответственность за эти удары, отмечает лондонский наблюдатель.

В прошлом месяце SOHR распространила неподтверждённую затем информацию о том, что 9 февраля с российской авиабазы «Хмеймим» в сирийской Латакии был нанесен ракетный удар по объектам боевиков в провинции Алеппо. Обстрелу с применением тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У» и «Искандер» тогда якобы подвергся нефтеперерабатывающий завод в населённом пункте Тархин провинции Алеппо, контролируемый протурецкими боевиками.

Указывалось, что ракетная атака привела к уничтожению порядка 20 нефтеналивных цистерн, которые должны были следовать в Турцию.