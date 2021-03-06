Евросоюз почти спровоцировал эскалацию насилия в Северной Ирландии

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6 марта 2021, 15:51

Фото: соцсети

Националистические военизированные формирования Северной Ирландии заявили в четверг премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что они временно отказываются от поддержки мирного соглашения 1998 года из-за недовольства, связанного с Brexit. Белфастское соглашение Страстной пятницы, как известно, положило, конец террору и насилию в Северной Ирландии. Положения и протоколы соглашения по Brexit, по мнению ирландских националистов, нарушают договоренности двадцатилетней давности. Об этом пишет новостное агентство «АННА Ньюс», ссылаясь на Reuters.



Когда Великобритания решила выйти из Евросоюза, немалые хлопоты доставило положение Северной Ирландии, которая настаивала на сохранении прозрачной границы с Ирландией, оставшейся в составе ЕС.

В результате (в рамках соглашения о Brexit) был придуман протокол, по которому Северная Ирландия оставалась в едином рынке ЕС для торговли товарами. Однако это тоже не особо устраивало и североирландские власти, и британские, поскольку по протоколу после Брексита де-факто возникла таможенная граница между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства, которая создает проблемы в грузопотоке и торговле между Лондоном и Белфастом.



Но, в протоколе есть статья № 16, позволяющая обеим сторонам в одностороннем порядке приостанавливать действие положений о Brexit в случае «серьезных экономических, социальных или экологических трудностей». 29 января внезапно Брюссель (воспользовавшись этим пунктом) временно ввел пограничный контроль между Ирландией и Северной Ирландией для предотвращения несанкционированного экспорта вакцин против Covid-19. Однако, после мощной волны ядовитой критики ЕС отменил решение.



Применение статьи 16 до сих пор считалось крайней мерой, поскольку она могла поставить под угрозу весь протокол по Северной Ирландии и, следовательно, отношения между Лондоном и Брюсселем. В то же время, отсутствие жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией считается решающим для мирного процесса в Северной Ирландии.



Власти Лондона и Белфаста сочли, что это хорошая возможность изменить положение, которое фактически вводит неудобную торговую границу между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании. Британское правительство тоже решило продлить льготный период до введения контроля за импортом продовольствия в Северную Ирландию. В Брюсселе посчитали это нарушением условий соглашения Brexit, и хотят подать в суд. На фоне чего премьер-министр Северной Ирландии упрекнул Евросоюз в том, его в первую очередь беспокоит защита своих торговых интересов, а не сохранение мира между Лондоном и Белфастом.



Националистические военизированные формирования Северной Ирландии в четверг масла тоже подлили в огонь. В ответ на позицию Европейского союза экстремистские группы Северной Ирландии, в том числе Волонтерские силы Ольстера, Ассоциация обороны Ольстера и Коммандос Красной Руки, объявили, что они временно отказываются от поддержки Соглашения Страстной пятницы 1998 года, положившего конец конфликту в Северной Ирландии. Они написали письмо премьер-министру Борису Джонсону и властям Ирландии. Копия письма была отправлена вице-президенту Европейской комиссии Марошу Шефчовичу.

Как поясняют ирландцы, к столь радикальному решению их привело недовольство соглашением о Brexit в его нынешнем виде, положения которого, по их мнению, осложняет торговлю Северной Ирландии с Великобританией.



На данный момент, как указывает агентство Reuters, умеренные партии заявили о «мирном и демократическом» противодействии соглашению с Брюсселем. Но при этом предупредили, что нельзя недооценивать ситуацию.

«Если вы (власти Великобритании) или Евросоюз не готовы соблюдать соглашение, вы будете нести ответственность за его безвозвратное уничтожение», — говорится в письме, цитируемом агентством Reuters.

Конфликт в Северной Ирландии длился с конца 1960-х годов до подписания Соглашения Страстной пятницы в Белфасте в 1998 году. Переломным моментом в конфликте стало так называемое «Кровавое воскресенье» 30 января 1972 года. После массового убийства ирландцев английскими солдатами возмущённые люди стали массово вступать в ряды террористической организации ИРА. Произошла беспрецедентная эскалация насилия и волна террористических актов, которые длились более 20 лет. Наплыв ненависти и террора удалось остановить только после заключения соглашения Страстной пятницы и открытия границы между Ирландией и Северной Ирландией.



Теперь ирландские националисты грозят, что они не вернутся к мирному соглашению, пока их права не будут восстановлены, а Североирландский протокол, который является частью сделки Brexit, не будет изменен для обеспечения неограниченной торговли между Великобританией и Северной Ирландией. По их мнению, Соединенное Королевство, Ирландия и Европейский союз нарушили свои обязательства по Соглашению Страстной пятницы в этом протоколе.



Отвечая на вопрос о письме, представитель Джонсона заявил, что британское правительство «полностью привержено Белфастскому соглашению Страстной пятницы».

«Мы продолжим работу, чтобы обеспечить Северной Ирландии неотъемлемое место в Великобритании. Мы полны решимости соблюдать соглашение во всех его аспектах», — подчеркнул он.

Британский министр Майкл Гоув, координировавший подготовку к Brexit, чуть ранее обсуждал проблему с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

«Мы оба согласились, что нам нужна перезагрузка, что мы должны поставить на первое место народ Северной Ирландии», — подчеркнул британский министр.