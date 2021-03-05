Турецкие военные обстреляли города Тель-Рифаат и Минг на севере Сирии

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5 марта 2021, 20:36

Фото: соцсети

Турецкие военные и их поддерживаемые отряды вооружённой оппозиции возобновили ракетные удары по жилым кварталам города Тель-Рифаат и окраинам поселка Минг на севере провинции Алеппо. об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство «САНА».

Источники, находящиеся на севере Сирии, сообщили корреспонденту агентства САНА, что несколько выпущенных протурецкими боевиками реактивных снарядов упали на территории города Тель-Рифаат и окраины населённого пункта Минг, повредив жилые дома. Сообщений о жертвах не поступало.