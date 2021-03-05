Публицист Юрий Кот: Украину ожидает окончательный крах

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5 марта 2021, 20:24

Фото: соцсети

Комментируя заявление депутата Верховный Рады Ильи Кивы, о грозящем голоде на Украине, публицист Юрий Кот сказал, что ее ожидает окончательный крах. Об этом пишет ТК «Царьград», ссылаясь на издание Nation News.

Публицист и общественник Юрий Кот предрёк окончательный крах Украине, которая избрала для себя путь русофобии. «Жировать будет только власть, и закончится это печально», - отметил он.

Так Юрий Кот прокомментировал заявление украинского депутата Ильи Кивы, который призвал страну готовиться к голоду из-за неспособности властей покончить с эпидемией коронавируса. Народный избранник считает, что из-за провала кампании по вакцинации Украину скоро накроет третья волна пандемии, которую бизнес просто не переживёт.

Публицист в свою очередь отметил, что Украина и так де-факто живёт в состоянии голода, раз населению приходится толпами уезжать за границу на заработки. Он выразил уверенность, что страну ждёт крах, если она немедленно не изменит свою политику.

С одной стороны, украинцев сегодня душат высокими тарифами и непомерными ценами в магазинах. С другой стороны, запрещают им говорить на русском языке. Всё это провоцирует недовольство у обычных людей, далёких от политики, пишет Nation News.