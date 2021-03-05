Столтенберг: Мы решили, что Украина и Грузия будут членами НАТО

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5 марта 2021, 20:13

Фото: соцсети

Грузия и Украина являются странами с разной географией и историей, но обе стремятся вступить в НАТО — и НАТО им поможет в этом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Колледже Европы в Брюгге. Об этом сообщает интернет-издание EADaily.

«Двери НАТО остаются открытыми. На саммите НАТО в Бухаресте мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но не назвали конкретную дату. Чтобы эти страны стали членами НАТО, они должны соответствовать стандартам альянса», — сказал Столтенберг.

По его словам, всем странам важно сосредоточиться на реформах и укреплении институтов, это поможет и Грузии с Украиной при вступлении в НАТО.

«Что касается Грузии и Украины, двух разных стран, с разным географическим положением и историей, эти страны стремятся к членству в НАТО, я обращаюсь к ним с посланием о том, что они должны сосредоточиться на реформах, модернизации институтов, укреплении демократических институтов, борьбе с коррупцией, внедрении реформ. Мы помогаем, поддерживаем осуществление этих реформ», — сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, станет ли какая-либо страна членом НАТО, решать только самому суверенному государству.

«Россия не может отрицать этот процесс», — добавил генсек НАТО.