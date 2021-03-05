ЗРС С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка ЦВО совершают марш на полигон Ашулук

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5 марта 2021, 20:05

Фото: соцсети

Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и личный состав зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) в рамках второго этапа тактического учения с боевой стрельбой приступили к совершению марша из Свердловской на полигон Ашулук в Астраханскую область, где пройдет активная фаза учения. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе второго этапа учения военнослужащие зенитного ракетного полка выполнили погрузку ЗРС С-400 «Триумф» и материально-технической базы для развертывания полевого лагеря на железнодорожные платформы и приступили к совершению комбинированного марша протяженностью около 2 тыс. километров. Переброска личного состава осуществляется железнодорожным и авиационным транспортом.

Кроме того, по прибытии в новый позиционный район перед выполнением боевых пусков военнослужащие зенитного ракетного полка сдадут теоретические зачеты по предметам боевой подготовки, выполнят нормативы по развертыванию и маскировке систем и заступят на учебно-боевое дежурство по охране воздушного пространства в новом позиционном районе.

Тактическое учение с боевой стрельбой продлится до середины апреля и станет первым для личного состава зенитного ракетного полка ЦВО после перевооружения на новейшие ЗРС С-400 «Триумф». В нем задействовано более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.