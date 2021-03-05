Девушки-курсанты Краснодарского училища летчиков приступили к практическим полетам на самолетах Л-410

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5 марта 2021, 17:57

Фото: соцсети

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А.К. Серова началась лётная практика девушек-курсантов старшего курса. Об этом сообщает ДИМК Минобороны РФ.

Девушки приступили к первой лётной смене. Они выполнили полеты на самолетах Л-410 под руководством опытных лётчиков-инструкторов, отработали взлеты и посадки, полет в пилотажные зоны для отработки техники пилотирования.

Особенностью начавшейся лётной практики станет выполнение полетов в ночных условиях в текущем месяце. Ранее курсанты прошли теоретическую и тренажерную подготовку, сдали необходимые зачеты, получив допуск к практическим полетам.