Мотострелки ЦВО при поддержке танков и артиллерии уничтожили крупные силы условного противника на учении

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5 марта 2021, 17:50

Фото: соцсети

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке танков и артиллерии уничтожили крупные силы «противника» на учении в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. По замыслу учения расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили на марше колонну противника, продвигающуюся в направлении населенного пункта. Танкисты на Т-72Б3 организовали огневые засады на путях отхода. Артиллерийские батареи 152-мм гаубиц «Мста-Б» ударили сосредоточенным огнем в боевые порядки неприятеля. Мотострелки под прикрытием боевых машин пехоты БМП-2М атаковали противника, уничтожая его из реактивных пехотных огнеметов «Шмель», автоматов АК-74 и вооружения боевых машин. Огневую поддержку с воздуха подразделениям оказывали вертолеты Ми-24 и фронтовые бомбардировщики Су-24.

В учении приняли участие около 2 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 500 единиц техники.