Министры обороны РФ и Белоруссии обсудили совместные мероприятия на 2021 год

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5 марта 2021, 16:48

Фото: соцсети

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин встретились в Москве и обсудили план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год. Об этом сообщает ДИМК Минобороны РФ.

«У нас много вопросов, касающихся продолжения нашего сотрудничества, которые требуют обсуждения. Мероприятия, которые нам предстоит провести в 2021 году», - сказал Шойгу. Он уточнил, что крупнейшим совместным учением станет «Запад-2021». Помимо него запланированы мероприятия не только по двустороннему взаимодействию, но и в рамках ШОС, СНГ и ОДКБ.Также Шойгу пригласил белорусских коллег на Международную конференцию по безопасности, которая пройдёт в этом году.

Главным из обсуждаемых вопросов Шойгу назвал деятельность по совместной системе противовоздушной обороны России и Белоруссии.

Министры договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий обеих стран, которые будут дислоцированы в Нижегородской области Российской Федерации, Калининградской области Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь.