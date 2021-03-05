ВСУ предлагают ополченцам Донбасса сдаться так же, как это делали немцы в 1941 году

Аргументы Недели → Армия 13+

5 марта 2021, 16:42

Фото: соцсети

Украинские военные через громкоговорители предлагают ополченцам ДНР сдаться на милость ВСУ, причём используют записи времен Великой отечественной. Похоже, они транслируют те агитки, с помощью которых гитлеровцы психологически воздействовали на солдат Красной Армии СССР. «Вкусная еда, теплая одежда, услуги врача», − такие рефрены звучат из колонок, установленных в окопах украинских боевиков. Об этом сообщает новостное агентство «АННА Ньюс», ссылаясь на информацию портала «Донбасс Сегодня».

Для пущей убедительности призывы сдаться сопровождаются и артобстрелами. Под огнем оказались многоквартирные дома Донецка. Администрация Ясиноватой, станции неподалёку от столицы ДНР, заявила накануне о попадании украинского снаряда в жилой дом. В сообщении говорится: «Попадание в многоквартирный дом № 14 по ул. Привокзальная, станция Донецк-Северный. Выбиты окна. Пострадавших нет».



Также вчера снайпер ВСУ убил сотрудника МВД ДНР в районе Ясиноватой. Территории республики подвергаются ежедневным обстрелам со стороны противника.



Обострение в Донбассе вызвало беспокойство и в Кремле. Возрастающая эскалация ситуации в республиках грозит возобновлением горячей фазы войны. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва регистрирует «проникновение ВСУ в те районы, где они не должны находиться с окончанием разведения». Власти России надеются, что Украина сдержит своих военных преступников «от предстоящих провокаций и эскалации напряжённости».



Однако одной озабоченностью и протестами дело не поправить. Со вчерашнего дня военные НМ ДНР получили разрешение на подавление огневых точек ВСУ, которые угрожают безопасности мирных граждан Донбасса.