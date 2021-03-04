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Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Казахстана

, 19:15

Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны Казахстана
Фото: соцсети

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Казахстан Нурланом Ермекбаевым. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Напоминаем, что Российская Федерация и Республика Казахстан являются стратегическими партнёрами и тесно взаимодействуют в вопросах военного и военно-технического сотрудничества.

ША

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