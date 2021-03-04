Совет старейшин сирийских племен призвал иностранные войска покинуть Сирию

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4 марта 2021, 15:51

Фото: соцсети

Совет старейшин сирийских племен в ходе встречи в городе Хасака потребовал изгнать американские и турецкие оккупационные силы с сирийской территории и прекратить организованное расхищение богатств сирийского народа оккупантами и их наемниками. Об этом сообщает сирийского государственное информационное агентство «САНА».

Представители Совета в заявлении вновь указали на недопустимые действия американского оккупанта, реализующего собственные интересы, которые направлены на дестабилизацию Сирии и распространение хаоса, и раскол сирийского общества, чтобы продлить войну, разделить страну и уничтожить ее идентичность.

Глава Совета старейшин сирийских племен шейх Мизар Аль-Муслет в заявлении корреспонденту агентства САНА подчеркнул, что старейшины являются сторонниками сохранения единой и неделимой Сирии в пределах ее довоенных границ и легитимного, избранного народом руководства. Шейхи также поддерживают Сирийскую арабскую армию в ее противостоянии террористам и отвергают все сепаратистские предложения под любым заголовком.

Со своей стороны член совета старейшин Ахмад Аль-Дрейс отметил, что целью этой встречи является представление документа Национального диалога, отвергающего любое внешнее вмешательство.

Другой представитель Совета Рашад Алейви указал на недопустимые действия проамериканской группировки «Касад», которая использует силу и запугивают тех, кто сопротивляется их присутствию, терроризирует местное население и похищает людей..