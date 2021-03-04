Америка похвасталась, что создала оружие, способное бороться с российскими ЗРК С-400

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4 марта 2021, 15:04

Фото: соцсети

Крупнейшая компания ВПК США Lockheed Martin показала новый беспилотник Speed Racer - в вольном переводе «скоростной гонщик». Как рассказали в корпорации, дрон даже способен прорвать оборону русского комплекса С-400. Об этом пишет ТК «Царьград», ссылаясь на американскую прессу.



Стивен Тримбл, редактор отдела обороны Aviation Week & Space Technology, сообщил, что новый дрон может выполнять различные боевые задачи. Например, его можно использовать для захвата вражеских позиций. Об этом рассказало издание Popular Mechanics. Как похвастали в США, дрон даже способен уничтожить русские С-400 «Триумф». Также новый беспилотник может уничтожить китайские зенитно-ракетные комплексы HQ-9. Ещё Speed Racer может атаковать командные пункты и узлы связи и управления противника. Стивен Тримбл заметил, что для этих целей используется Speed Racer с осколочно-фугасной боеголовкой.

Конечно же, ко всем таким заявлениям стоит относиться критично. Только реальная боевая ситуация покажет на что в действительности способен этот «скоростной гонщик».