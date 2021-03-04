Спецназ ВВО опробовал новые автоматы АК-12 в полевых условиях

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4 марта 2021, 14:45

Фото с сайта Минобороны РФ

Военнослужащие подразделения специального назначения Восточного военного округа (ВВО) во время тактико-специального занятия на полигоне «Красный Яр» в Забайкальском крае уничтожили живую силу условного противника, ведя огонь из новейших автоматов АК-12. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

В рамках занятия военнослужащие совершили 5-километровый марш в район выполнения задач и по прибытию, организовав управление и взаимодействие в системе «свой-чужой», осуществили захват территории, контролируемой «боевиками». В дальнейшем бойцы спецназа выполнили зачистку одного из заброшенных зданий и при обнаружении условного противника произвели уничтожение его живой силы.

Отметим, автомат Калашникова АК-12 был разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного оснащения военнослужащих. Новое оружие обладает улучшенными эргономическими показателями, а также имеет повышенный запас живучести ствола и большую кучность стрельбы.

Также стрельба по целям велась из снайперских винтовок СВ-98 на дальность до 1000 метров без пристрельного выстрела, во избежание демаскирования позиций. При ведении огня снайперы подразделения специального назначения принимали в расчет скорость ветра, которая на тот момент достигала 6–8 м/с. Выполнение задач осуществлялась с элементами звуковой и световой имитаций.