Более 130 ротных тактических групп ЮВО отрабатывают боевое слаживание в ходе учений

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4 марта 2021, 14:40

Фото: соцсети

Более 130 ротных тактических групп (РТГ) Южного военного округа (ЮВО) приступили к двусторонним учениям на 30 общевойсковых полигонах, расположенных в горной местности, на морском побережье, в лесных массивах и степях. Напоминаем, что РТГ формируются с учетом выполнения самостоятельных тактических задач в условиях современных войн. В их состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские и иные подразделения. Их поддерживает в бою армейская авиация.

Всего до конца текущего месяца в ЮВО предстоит провести более 80 ротных тактических учений, при этом 90% из них будут носить двусторонний характер. об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В едином замысле двусторонних ротных тактических учений подразделений общевойсковых объединений и воинских частей морской пехоты Каспийской флотилии и Черноморского флота будет отработан полный перечень тактических действий и маневров — в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.

В совместных мероприятиях боевой подготовки примут участие экипажи самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО. Ежедневно для выполнения учебно-боевых задач будет задействовано более 20 самолетов и вертолетов.

Следующим этапом боевой подготовки соединений и воинских частей ЮВО станет проведение батальонных тактических учений в апреле.