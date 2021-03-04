На утилизации старого вооружения Минобороны заработало 6,5 млрд рублей

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4 марта 2021, 14:31

Фото: соцсети

По итогам проведённых в 2020 году работ по утилизации непригодных к дальнейшему использование вооружения, военной и специальной техники в федеральный бюджет поступило 6,5 млрд рублей, сообщил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

«По итогам утилизации вооружения и военной техники в доход государства было перечислено шесть с половиной миллиардов рублей», - сказал Шойгу, добавив, что работа будет продолжена.

Министр уточнил, что в соответствии с гособоронзаказом на 2020 год было подписано 59 контрактов на передачу предприятиям промышленности имущества, не имеющего перспектив дальнейшего применения в Вооружённых силах. Конкретно по этому направлению в федеральный бюджет поступили денежные средства на сумму 1 млрд 680 млн рублей.

Кроме этого, добавил генерал армии, велась работа по освобождению территорий воинских частей от непригодного военного имущества.

«В общей сложности вывезено более двухсот сорока двух тысяч тонн металлолома, что на 62% больше, чем в 2019 году», - сообщил глава военного ведомства.