Все выявленные недостатки при строительстве атомной субмарины проекта 885М «Казань» - устранены

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4 марта 2021, 14:27

Фото: соцсети

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании заслушал доклад руководства Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) о ходе выполнения предприятиями корпорации гособоронзаказа по поставкам флоту военных кораблей, подлодок и судов обеспечения.

«В начале рассмотрим ход выполнения государственных заданий акционерным обществом «Объединенная судостроительная корпорация». В этом году Объединённая судостроительная корпорация продолжит работу по созданию современных подводных лодок и кораблей, в том числе дальней морской зоны», - сказал министр.

Шойгу добавил, что несмотря на сложную эпидемическую обстановку, в прошлом году введены в состав ВМФ две подводные лодки, включая атомный стратегический крейсер «Князь Владимир», семь надводных кораблей и судов.

«Завершён заводской ремонт двух боевых кораблей и одного судна. Практически в полном объёме выполнено сервисное обслуживание кораблей ВМФ, что позволило решить поставленные задачи во всех районах Мирового океана», - добавил глава военного ведомства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ОСК, входящее в корпорацию предприятие «Севмаш» устранило все замечания на головной многоцелевой атомной подлодке проекта 885М «Казань». Субмарина готова к передаче в боевой состав флота.