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Первая партия танков и БМП на платформе «Армата» поступит в войска в 2022 году

, 14:22

Первая партия танков и БМП на платформе «Армата» поступит в войска в 2022 году
Фото: соцсети

Опытно-промышленную партию танков, боевых машин пехоты и ремонтно-эвакуационных машин планируется поставить в российские Вооруженные силы в 2022, сообщил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве. Кроме того, стало известно о докладе руководства ОСК Сергею Шойгу о ходе выполнения гособоронзаказа.

«В 2022 году планируется поставка в войска опытно-промышленной партии танков Т-14, боевых машин пехоты Т-15 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16», - сказал министр. Он добавил, что в настоящее время проходят государственные испытания опытных образцов техники на платформе «Армата». Шойгу добавил, что созданные на базе универсальной платформы «Армата» боевые машины занимают лидирующие позиции в соответствующих рейтингах.

ША

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