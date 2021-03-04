В весенний призыв Минобороны поставит под ружье 122 тысячи новобранцев

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4 марта 2021, 14:12

Фото: соцсети

В ходе весенней призывной кампании, которая начнется 1 апреля, на службу в Вооружённые Силы планируется направить 122 тысячи новобранцев, к работе с призывниками будут допущены только лица, прошедшие вакцинацию от коронавируса и имеющих антитела, сообщил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве. данную информацию распространил ДИМК МО РФ.

«1 апреля начинается весенний призыв на военную службу. В Вооружённые силы планируется направить 122 тысячи человек», - сообщил министр.

«Требую от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, участвующих в мероприятиях призыва. К этой работе допускать только тех, кто прошел вакцинацию и имеет антитела к COVID-19», - распорядился Шойгу.

Министр также поручил организовать дистанционное изучение призывников военкоматами, вести психологический отбор призывников в соответствии с новыми методиками и рекомендациями.

«Обращаю внимание всех должностных лиц на необходимость обеспечить качественное комплектование войск военнослужащими по призыву», - добавил Шойгу.

Глава военного ведомства также напомнил, что в 2020 году органы военного управления и военные комиссариаты приняли беспрецедентные меры, которые позволили качественно провести призывную кампанию и укомплектовать войска в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. «Накопленный опыт необходимо использовать и в этом году», - подчеркнул он.

В прошлом году военкоматы были обеспечены необходимым медицинским имуществом. В пунктах сбора, приёма и отправки личного состава осуществлялся строгий масочный контроль, проводилась усиленная дезинфекция. Призывникам выдавали средства индивидуальной защиты. Все отправляемые со сборных пунктов военных комиссариатов призывники проверялись тест-системами на наличие коронавируса. По прибытии в воинские части все проходили двухнедельный карантин.