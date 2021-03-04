На селекторном совещании в Минобороны РФ снова обсуждали коронавирус

Аргументы Недели → Армия 13+

4 марта 2021, 14:09

Фото: соцсети

В Вооруженных силах РФ число выписанных военнослужащих превышает число заразившихся коронавирусной инфекцией уже четыре месяца, сообщил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве. Об этом информирует ДИМК МО РФ.

Во вступительном слове министр сказал: «Вначале несколько слов о ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах. Благодаря своевременно принятым мерам нам удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию, обстановку в целом в войсках, значительно снизить число заболеваний COVID-19. За последние четыре месяца количество выписанных существенно превышает число инфицированных, тех, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция».

Шойгу уточнил, что в настоящее время в военно-медицинских организациях на стационарном лечении находится менее 400 военнослужащих. При этом, подчеркнул он, все медучреждения Минобороны работают в обычном режиме. Из его слов также стало известно, что Вооруженных силах РФ привито от коронавируса уже более 360 тысяч военнослужащих. «Продолжается плановая вакцинация личного состава – на сегодня привито более 360 тысяч военнослужащих», - заявил министр.