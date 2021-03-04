Для российских «Мистралей» создадут новые вертолеты

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4 марта 2021, 14:02

Фото: соцсети

Российские вертолетоносцы проекта 23900, чьей постройкой занимается судостроительное предприятие «Залив», размещённое в Крыму, будут аналогами французских «Мистралей», на них планируется разместить до 16 вертолетов и четырех беспилотников, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в судостроительной отрасли.

«Для размещения рассматриваются вертолеты разработки КБ Камова. Речь идет о Ка-52К и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолетов, на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников", — рассказал собеседник агентства.

В Минобороны долго согласовывали технические требования к первому российскому вертолётоносцу. В итоге проект «по своему функционалу стал не хуже, а может даже лучше французского оригинала, отметил источник. Напоминаем , что на корабле класса «Мистраль» могут одновременно располагаться: 16 многоцелевых вертолётов класса NHI NH90 или ударных вертолётов класса Eurocopter Tiger, 4 десантные транспортера; до 60 БТР, до 70 грузовиков, до 13 основных танков типа AMX-56 Леклерк и 450 солдат (кратковременно до 900 человек).

Два универсальных десантных корабля проекта 23900 заложили 20 июля 2020 года на заводе «Залив» в Керчи в присутствии Владимира Путина. Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев «Мистраль») станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Их водоизмещение составит 40 тысяч тонн. Для этих кораблей КБ Камова разработает новые вертолеты.