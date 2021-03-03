Госиспытания новых реактивных снарядов для тяжелых огнеметных систем начнутся в этом году

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3 марта 2021, 16:13

Фото с сайта Минобороны РФ

Государственные испытания новейших реактивных снарядов для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» начнутся в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин. Их отличие от существующих - увеличенная дальность стрельбы и повышенное могущество действия у цели, отметил исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин.

«Комплект реактивных снарядов к ТОС-2 выходит на стадию государственных испытаний. В 2021 году осуществляется закупка опытной партии для проведения опытно-войсковых испытаний», - сказал Кочкин. Отличие новых реактивных снарядов от существующих - увеличенная дальность стрельбы и повышенное могущество действия у цели.

Боеприпасы, разработанные НПО «Сплав», имеют повышенную точность и дальность стрельбы, бронированная техника противника, а также различные сооружения поражаются высокотемпературным полем и избыточным давлением, которые создаются на площади цели при массированном применении снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

ТОС-2 «Тосочка» - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.