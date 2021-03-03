Саперы ЮВО обезвредили 1,5 тыс. взрывоопасных предметов за первые месяцы нового года

Аргументы Недели → Армия 13+

3 марта 2021, 13:51

Фото с сайта Минобороны РФ

В зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО) группы разминирования с начала года извлекли и обезвредили около 1,5 тыс. различных боеприпасов и взрывоопасных предметов (ВОП) времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Саперы ЮВО отработали порядка 200 заявок от военных комиссариатов, всего при выполнении задач по очистке местности принимали участие более 300 военнослужащих инженерных войск.

Инженеры ЮВО взаимодействовали с администрацией районов и военными комиссариатами, от которых поступали заявки на разминирование. Главы районов оказывали военнослужащим всю необходимую помощь в организации и проведении работ по очистке местности, что позволило качественно и в срок выполнить задачи по разминированию.

Все работы проводились в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности. При выполнении задач также были задействованы собаки минно-розыскной службы.

Подразделения разминирования ЮВО оснащены современными средствами поиска и обезвреживания ВОП, комплектами разведки минных полей, миноискателями, машинами для перевозки ВОП, эффективными средствами защиты ОВР-2.