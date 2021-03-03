Американская авиабаза на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу

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3 марта 2021, 13:36

Фото с сайта агентства «САНА»

В иракской провинции Анбар авиабаза Айн Аль-Асад военной коалиции, возглавляемой США подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает сирийское новостное агентство «САНА», ссылаясь на иракские СМИ.

Как передает сайт «Ас-Сомария Ньюс» со ссылкой на источник в силах безопасности, по базе были выпущены десять ракет «Катюша», сработали предупредительные сирены, сотрудники успели спуститься в укрытие. О жертвах или ущербе не сообщается.

Стоит отметить, что за последнее время базы и военные колонны американской коалиции в Ираке неоднократно подвергались ракетным атакам. Сопротивление также закладывает фугасы на пути следования американских транспортов и военной техники. Центральное командование США, ответственное за Ближневосточный ТВД, обвиняет в нападениях и устройстве засад иракскую шиитскую милицию, имеющую тесную связь с Иранским корпусом стражей исламской революции.