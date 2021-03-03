Ракетчики ВВО выполнили электронные пуски на полигоне в Бурятии

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3 марта 2021, 13:26

Фото с сайта Минобороны РФ

Подразделение ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, приступило к тактическим учениям в ходе полевого выхода артиллерии на полигоне «Бурдуны». Учение состоит из двух этапов и продлится в течение двух дней. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

На первом этапе учений военнослужащие совершили марш в указанный район, где они организовали взаимодействие с вышестоящим командованием, организовали маскировку позиции. Для охраны и обороны позиций ракетчикам было придано мотострелковое подразделение. В ходе первого этапа военнослужащие успешно отразили нападение диверсионной группы условного противника, а также выполнили задачи по перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки.

На втором этапе ракетному подразделению предстоит выполнить нормативы по занятию нового района, произвести учебные (электронные) пуски, а также совершить маневр на новые стартовые позиции. Военнослужащие ракетного соединения выполнят задачи, как днем, так и в ночное время.