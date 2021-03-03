Генерал-полковник Андрей Картаполов вручил историческое знамя мотострелковой дивизии армейского корпуса БФ

Аргументы Недели → Армия 13+

3 марта 2021, 13:22

Фото с сайта Минобороны РФ

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов в ходе рабочей поездки в соединения и воинские части Балтийского флота (БФ) вручил историческое знамя 18-й мотострелковой дивизии командиру армейского корпуса генерал-майору Андрею Рузинскому. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Дивизия впервые была сформирована осенью 1939 года и являлась одним из самых прославленных соединений времен Великой Отечественной войны. В боевых действиях участвовала с июля 1941 года, держала оборону на Днепре, в Смоленской и других областях. За героизм личного состава соединение одним из первых в марте 1942 года получило статус гвардейского и порядковый номер «18».

На завершающем этапе Великой Отечественной войны дивизия штурмовала Кенигсберг и Пиллау, вела бои на Балтийской косе. В конце 1945 года преобразована в 30-ю гвардейскую механизированную дивизию, в 1957 — в 30-ю гвардейскую мотострелковую, в 1964 — в 18-ю гвардейскую мотострелковую. В 2001 году стала 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.

Мотострелковая дивизия армейского корпуса Балтийского флота была вновь сформирована 1 декабря 2020 года. В нее входят мотострелковые, танковый и артиллерийский полки.