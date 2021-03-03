Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море

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3 марта 2021, 13:16

Фото с сайта Минобороны РФ

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота — Североморска — в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки. Выход корабля продлится несколько дней. В море экипаж крейсера отработает боевую и повседневную организацию, проведёт ряд внутрикорабельных учений. об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Одной из задач выхода РКР «Маршал Устинов» в Баренцево море является отработка плановых задач боевой подготовки и взаимодействия с другими кораблями и авиацией Северного флота. В феврале экипаж крейсера уже отработал ряд плановых задач боевой подготовки в море. В их числе — выполнение комплекса артиллерийских стрельб и отработка взаимодействия с авиацией.