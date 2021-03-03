Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море
3 марта 2021, 13:16
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота — Североморска — в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки. Выход корабля продлится несколько дней. В море экипаж крейсера отработает боевую и повседневную организацию, проведёт ряд внутрикорабельных учений. об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
Одной из задач выхода РКР «Маршал Устинов» в Баренцево море является отработка плановых задач боевой подготовки и взаимодействия с другими кораблями и авиацией Северного флота. В феврале экипаж крейсера уже отработал ряд плановых задач боевой подготовки в море. В их числе — выполнение комплекса артиллерийских стрельб и отработка взаимодействия с авиацией.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.