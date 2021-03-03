Вертолётчики ЮВО тренируются летать в сложных метеоусловиях

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3 марта 2021, 13:08

Фото с сайта Минобороны РФ

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и многоцелевых Ми-8АМТШ авиаполка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, приступили к отработке элементов простого и сложного пилотирования в сложных метеорологических условиях. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

При выполнении полетных заданий летчики транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ совершенствуют профессиональное мастерство при выполнении полетов «под шторкой» — воздушные маневры выполняются по приборам в условиях искусственного ограничения видимости.

Экипажи ЮВО отработают вопросы аэронавигации, набор высоты и снижение, развороты, полеты по заданному маршруту и заход на посадку.

Летный состав ударных вертолетов Ка-52 совершенствует мастерство ведения воздушного боя в составе звена.

Особое внимание будет уделено слаженности действиям экипажей, выполнению воздушных маневров, направленных на введение условного противника в заблуждение, нанесению удара по его позициям, прикрытию вертолетов, выполняющих боевые развороты после нанесения ударов.

Выполнение полетов в составе авиационного звена является одним из сложных элементов летной подготовки и требует от летного состава максимального профессионализма.