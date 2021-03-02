Римский Папа заподозрен в «гретинизме»

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2 марта 2021, 18:30

Фото Виктора Лисицына

Человечество ждет новый Всемирный потоп, заявил папа римский Франциск. По его словам, катастрофа произойдет, если мир не задумается над проблемой глобального потепления. Впрочем, это «пророчество» папы римского вызвало лишь усмешку. «В своих попытках понравиться современному, в значительной степени леволиберальному, политическому сообществу папа Франциск становится жалким подобием Греты Тунберг», иронично отметил руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков. Человечество стоит на пороге грандиозной катастрофы – грядет Всемирный потоп. С таким «пророчеством» выступил папа римский Франциск. По мнению понтифика, если мир продолжит в том же ключе, то катастрофа неминуема. Корень зла он видит в том, что в странах не предпринимаются все усилия по борьбе с глобальным потеплением.

И если так будет продолжаться, то Всемирный потоп неизбежен, предсказал понтифик. Он также подчеркнул, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности (Ной был праведником и злоупотреблял алкоголем), передает газета Corriere della Sera.

Впрочем, эта риторика главы Римско-католической церкви вызывает лишь усмешку, а католики после таких месседжей с каждым днём всё больше желают убедиться в том, что «папа ненастоящий».

Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков отметил, что в своих попытках понравиться современному, в значительной степени леволиберальному, политическому сообществу папа Франциск становится жалким подобием Греты Тунберг.

«Всё больше католиков … либо ждут его скорейшей смены, либо вообще уходят из Римско-католической церкви и иногда даже в Православные Поместные Церкви», - заявил он.

«Цитируя Священное Писание столь вольно, он вообще выглядит не главой Римско-католической церкви, а одним из множества политических клоунов, вещающих о глобальном потеплении», - резюмировал свои высказывания Тюренков. Стоило бы отметить, что этот папа превзошел по вероотступничеству всех своих предшественников и противников святого престола, благословив грех содомский.