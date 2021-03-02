Условный противник угодил в засаду подразделений 20-ой армии ЗВО

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2 марта 2021, 18:03

Фото: соцсети

Мотострелковые и танковые подразделения 20-ой общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках учения на полигоне Криница в Воронежской области организовали ночную засаду условному противнику. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Согласно замыслу учений, мотострелки а танкисты общевойсковой армии получили разведданные о наступающих в ночное время суток войсках условного противника на расстоянии около 100 км. Танкисты и мотострелки за отведённое время заняли и замаскировали огневые позиции, заглушили двигатели и перешли в режим радиомолчания.

Обнаружив при помощи ночных прицелов наступающее войска «противника», мотострелки открыли огонь из автоматов Калашникова АК-74М и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 по динамическим мишеням, имитирующим живую силу и боевую технику противника.

После ликвидация переднего края войск условного противника экипажи танковых и мотострелковых подразделений выполнили слаженное уничтожение оставшейся военной техники при помощи 125-мм гладкоствольных пушек с улучшенной баллистикой и ресурсом танков Т-72Б3, 30-мм автоматических пушек и спаренных пулеметов ПКТ боевых машин пехоты БМП-2.

Всего в ночном учении было задействовано свыше 500 военнослужащих танковых и мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЗВО, а также около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.