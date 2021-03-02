Начальник Генерального штаба ВС РФ вручил Боевое знамя части Центру (управления комплексной безопасностью)

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2 марта 2021, 17:42

Фото: соцсети

В Доме приемов Министра обороны РФ состоялась торжественная церемония вручения Боевого знамени части Центру (управления комплексной безопасностью). Генерал армии Валерий Герасимов вручил начальнику Центру полковнику Роману Дорохову Боевое знамя. Накануне церемонии вручения состоялся ритуал крепления полотнища Боевого знамени к древку. Об этом сообщает ДМИК МО РФ.

«Созданный 5 лет назад Центр (управления комплексной безопасностью) стал эффективным инструментом в решении задач обеспечения безопасности личного состава и важных объектов Вооруженных Сил. Вручаемый сегодня стяг олицетворяет собой неразрывную связь доблестной истории наших Вооруженных Сил, служит символом преданности интересам государства, высочайшего морального духа русского воинства» - отметил генерал армии Валерий Герасимов.

В свою очередь, начальник Центра полковник Роман Дорохов заявил, что «Боевое знамя, олицетворяющее честь, доблесть, славу и боевые традиции, обязывает каждого офицера Центра показывать высокие результаты, эффективно и качественно выполнять задачи, поставленные руководством страны, ВС РФ и направленные на укрепление обороноспособности нашего Отечества».

В мероприятии приняли участие Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, офицеры аппарата ГШ ВС РФ, личный состав Центра (управления комплексной безопасностью), юнармейцы.

Центр (управления комплексной безопасностью) создан в 2016 году и предназначен для осуществления деятельности в области строительства, организации применения и развития системы обеспечения комплексной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации, организации и проведения мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности Дома Министерства обороны Российской Федерации в мирное и военное время.

Центр подчиняется начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первому заместителю Министра обороны Российской Федерации.