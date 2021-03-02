СМИ Армении снова пишут о неудачном применении ОТРК «Искандер» армянскими военными

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2 марта 2021, 15:21

Фото: соцсети

Снова СМИ Армении пишут о применении оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Сообщается, что ракета якобы была запущена в направлении склада оружия, находящегося на территории Баку, но на подлете к цели была сбита средствами ПРО.

Из информации, размещенной в соцсети Фейсбук следует, что армянские военные якобы действовали по указанию их российских коллег. Ракета ОТРК «Искандер» была запущена в направлении военного склада, находящегося на территории Баку. На подлете к цели она была сбита израильским ЗРК «Барак 8».

В российском сегменте соцсети «Вконтакте» так же сообщается, что ОТРК «Искандер» все же применялся: «Вероятно часть из этих ракет (возможно одна-две ракеты) была перехвачена комплексами ПВО С-300ПМУ-2, часть ракет (возможно опять же одна) поразила один из командных пунктов азербайджанской армии на котором погибли несколько офицеров».

Напоминаем, что ранее Никол Пашинян заявлял о неэффективности российских ОТРК «Искандер-Э», экспортного варианта. Минобороны РФ опровергло сам факт применения комплекса и указало, что на соответствующем складе вооружений находятся все до единой ракеты этого ОТРК, закупленные Арменией у России.