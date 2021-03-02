На Донбассе подорвался грузовик ВСУ на мине, установленной украинскими саперами

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2 марта 2021, 14:43

Фото: соцсети

На Донбассе подорвался грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины. Он принадлежал украинской 36-й бригаде морской пехоты. Поступили данные о потерях среди личного состава. Об этом сообщает агентство новостей «АННА Ньюс».



Вчера в районе населенного пункта Водяное, находящегося под контролем ВСУ, подорвался грузовой автомобиль украинской 36-й бригады морской пехоты. В результате инцидента получили ранения 9 военнослужащих. Учитывая тот факт, что машина подорвалась в тылу ВСУ, речь наверняка вновь идет о подрыве на собственных минных заграждениях. Информация об инциденте подтверждается пресс-центром так называемой Операции объединенных сил.



Отметим, что подрывы личного состава и техники ВСУ на собственных минах происходят регулярно. Они являются одной из главных причин потерь украинских военных на Донбассе. Эксперты отмечают, что украинская армия не имеет понятия, где расположены ее минные поля. Схемы их установки и границ не составлялись. При ротации войск информация о размещении мин не передавалась.