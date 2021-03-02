На Донбассе подорвался грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины. Он принадлежал украинской 36-й бригаде морской пехоты. Поступили данные о потерях среди личного состава. Об этом сообщает агентство новостей «АННА Ньюс».
Вчера в районе населенного пункта Водяное, находящегося под контролем ВСУ, подорвался грузовой автомобиль украинской 36-й бригады морской пехоты. В результате инцидента получили ранения 9 военнослужащих. Учитывая тот факт, что машина подорвалась в тылу ВСУ, речь наверняка вновь идет о подрыве на собственных минных заграждениях. Информация об инциденте подтверждается пресс-центром так называемой Операции объединенных сил.
Отметим, что подрывы личного состава и техники ВСУ на собственных минах происходят регулярно. Они являются одной из главных причин потерь украинских военных на Донбассе. Эксперты отмечают, что украинская армия не имеет понятия, где расположены ее минные поля. Схемы их установки и границ не составлялись. При ротации войск информация о размещении мин не передавалась.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Политолог Марков: в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР их войска при поддержке России могут занять Харьков и Одессу
- #ЗАУГЛОМ Александр Лосев о биткойне, росте цены на нефть, и "мусорности" русского рубля
- 17:42 Начальник Генерального штаба ВС РФ вручил Боевое знамя части Центру (управления комплексной безопасностью)
- 15:21 СМИ Армении снова пишут о неудачном применении ОТРК «Искандер» армянскими военными
- 15:05 Саммит НАТО возможно пройдет в первой половине 2021 года
- Новости партнеров Москвичей предупредили о приближении арктических морозов
- 14:43 На Донбассе подорвался грузовик ВСУ на мине, установленной украинскими саперами
- Новости партнеров Крянин: Сорина сделала всё, что могла, в лыжной индивидуальной гонк...