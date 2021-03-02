Шойгу поставил задачу авиастроителям выйти на производство до 10 самолетов Ил-76МД-90А в год

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2 марта 2021, 14:11

Фото: соцсети

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил работу авиационного предприятия «Авистар-СП» в Ульяновске, где поставил задачу выйти на производство до 10 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в год. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

«В 2020 году мы получили 3 самолета, в планах на 2021 год – 5 машин. Необходимо выйти в дальнейшем на уровень10 самолетов в год», - поставил задачу он на совещании по итогам работы на предприятии.\

«Задача непростая. Сегодня послушаем, как она будет решаться», - сказал министр.

Он также поставил задачу выйти на выпуск 20 новых и модернизированных самолетов Ил-76МД-90А в год с тем, чтобы к 2030 году их парк превысил 250 машин.

Он также отметил, что в 2020 году были отремонтированы 6 самолетов Ан-124. «Надеюсь, что мы выйдем на необходимое число исправных самолетов», - сказал он.

Ранее министр в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на ульяновском заводе «Авиастар-СП».

Главе военного ведомства продемонстрировали проведение технического обслуживания самолетов Ил-76МД-90 и Ту-214-300-100 на летно-испытательной станции аэродрома Ульяновск-Восточный, цеха окончательной сборки самолетов Ил-76МД-90А, Ту-204, поточную линию сборки. Министр детально осмотрел один из новых самолетов Ил-76МД-90А, поинтересовался мнением летчиков о нем.

В ходе совещания под руководством министра обороны обсуждались вопросы выполнения госконтрактов по программам Ил-76МД-90А и Ан-124, а также были определены первоочередные меры по решению актуальных вопросов. На совещании также были рассмотрены предложения по возобновлению производства самолетов Ан-124.