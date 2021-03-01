На Черноморском флоте завершилось лётное тактическое учение морской авиации

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1 марта 2021, 19:16

Фото: соцсети

Экипажи самолётов и вертолётов отдельных авиационных полков Морской авиации Черноморского флота (ЧФ) завершили плановое лётное тактическое учение (ЛТУ). Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В рамках учения экипажи самолётов и вертолётов выполнили задачи по уничтожению корабельных группировок, подводных лодок и наземных целей условного противника в условиях противодействия средств противовоздушной обороны.

На всех этапах ЛТУ командиры экипажей летательных аппаратов применяли нестандартные подходы для выполнения поставленных задач по завоеванию господства в воздухе в условиях учебного боя с авиацией условного противника.

В ходе ЛТУ технический состав сдал нормативы по предполётной подготовке самолётов и вертолётов и провёл занятия по обучению молодых специалистов-техников.

К полётам были привлечены более 20 самолётов и вертолётов из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота, в том числе многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Бе-12, Ан-26, вертолёты Ми-8 и Ка-27.