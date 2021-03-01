В Оренбурге прошел первый раунд консультаций по подготовке учения стран ШОС «Мирная миссия-2021»

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1 марта 2021, 19:11

Фото: соцсети

В Оренбурге завершился первый раунд консультаций представителей вооруженных сил государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по вопросам подготовки и проведения совместного военного антитеррористического командно-штабного учения (КШУ) «Мирная миссия–2021». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В консультациях приняли участие представители вооруженных сил восьми государств: России, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Киргизии и Пакистана. Переговоры прошли под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе генерал-майора Рустама Миннекаева.

В ходе консультаций были рассмотрены сроки проведения учения, основы замысла, составы штаба руководства, объединенного командования коалиционной группировки войск. Совместное военное антитеррористическое КШУ «Мирная миссия–2021» пройдет летом на одном из полигонов на территории Центрального военного округа.