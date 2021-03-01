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По данным армянской оппозиции, власти переправили в Ереван турецкую спецгруппу для возможной организации провокаций и убийств

, 10:31 , Специальный корреспондент

По данным армянской оппозиции, власти переправили в Ереван турецкую спецгруппу для возможной организации провокаций и убийств
Фото http://yandex.ru

Представитель оппозиции в Армении сообщил газете «Аргументы Недели», что противникам Никола Пашиняна стало известно о прибытии в Армению через границу с территории Грузии спецгруппы Вооруженных сил Турции в количестве 13 человек. В состав группы входят: представители оперативного отдела 3-ей полевой армии, военной разведки, управления планирования и координации разведки. По данным источника, в Ереване во время демонстраций, которые состоятся в понедельник, эта группа возможно организует провокации и также возможно применение снайперского огня по протестующим.

Источник сообщил, что турецкую спецгруппу на армянской стороне встретили сотрудники СНБ РА и вывезли её в Ереван. «Данная группа будет скоординирована, и примет непосредственное участие в процессе ликвидации Начальника Генштаба ВС РА Оника Гаспаряна и других ключевых генералов», - также информирует источник. Кроме того, из его уст стало известно, что данная группа будет организовывать провокации в ходе массовых проправительственных и протестных демонстраций, которые запланированы на вечер понедельника в Ереване. Оппозиция сообщает, что в составе этой группы есть снайперы, которые вероятно могут открыть огонь по демонстрантам, поскольку нынешнему правительству Армении для перелома ситуации в свою пользу нужны сакральные жертвы. Источник считает, что команда Пашиняна может пойти на убийство мирных сограждан ради того, чтобы удержаться у власти.

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