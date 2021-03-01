Четыре смельчака совершили смертельно опасное восхождение по западной стене Пти-Дрю

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1 марта 2021, 09:36 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

По западной стене Пти-Дрю уже более 20 лет никто не осмеливался совершать восхождения. Дело в том, что еще в 1997 году из-за тектонической активности в регионе западная стена Пти-Дрю начала активно обрушаться. Все ранее пройденные маршруты прекратили свое существование. Они обвалились в низ сотнями тонн породы. Самые сильные альпинисты мира на протяжении долгого времени смотрели на гранитные скалы западной стены Пти-Дрю, которые из рыжих превратились в серые, и понимали, что любая попытка восхождения здесь – это неминуемая смерть. И вот четверка отъявленных смельчаков рискуя жизнями отважились на рискованный подъем и прошла западную стену. Напоминаем, что она обновилась полностью и это восхождения уникально.

Вершина Пти-Дрю находится в пределах массива Монблана, во французских Альпах. Ее западная стена во второй половине Двадцатого века квалифицировалась, как «Бигволл» с перепадом высот свыше 1000 м и восхождение по ней считалось одним из сложнейших и опаснейших в Европе. Несмотря на это к концу Двадцатого века здесь было проложено немало маршрутов. В 1997 году были зафиксированы первые обвалы на Пти-Дрю, тогда же под камнепад попала двойка альпинистов из Москвы – мужчина и девушка. Мужчина получил серьезные травмы, а девушка погибла. Вслед за этим событием, гора казалось сошла с ума, камнепады происходили практически без остановки, ситуация осложнилась из-за потепления климата.

Февраль этого года выдался морозным, этим воспользовались французские военные альпинисты. Четыре смельчака прошли новый маршрут по западной стене и назвали его «База». Восхождение длилось три дня, альпинисты провели две ночевки на вертикали.

Название маршрута говорит о том, что он проложен по директории прыжков бейсджамперов. Здесь в свое время совершал прыжки знаменитый российский экстремал и телеведущий, альпинист и парашютист Валерий Розов.

В истории восхождений на эту вершину было много курьезных случаев. Первым на западную стену Пти-Дрю отважился взойти соло (то есть в одиночку) Вальтер Бонатти он лез по западному контрфорсу. Подход к началу маршрута шел через камнепадоопасный кулуар, по которому куски породы летели практически без остановки. Альпинисты шутили, что в такую жуть можно соваться если у тебя такая же крепкая голова, как у Вальтера. Позже это место получило наименование кулуар Бонатти, в честь человека, сумевшего первым его преодолеть и остаться живым.

Прыжок Валеры Розова: