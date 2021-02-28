Вооруженные ракетами военные корабли ВМФ РФ и ВМС США встретились у причалов Порта-Судан

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28 февраля 2021, 18:04

Фрегат «Адмирал Григорович». Фото: yandex.ru

Головной фрегат проекта 11356Р Черноморского флота «Адмирал Григорович», оснащенный корабельным ракетным комплексом «Калибр-НК» с высокоточными крылатыми ракетами, прибыл сегодня, 28 февраля, в Порт-Судан, где создается российская военно-морская база. Это первый визит российского боевого корабля в Судан, куда также впервые несколькими днями ранее зашел скоростной десантный корабль ВМС США — USNS Carson City (T-EPF-7). Об этом сообщает интернет-издание EADaily,

«Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению Российской Федерации и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Там отметили, что в Порт-Судане запланировано пополнение материальных запасов и отдых личного состава фрегата после участия в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021» (AMAN-2021) в Аравийском море, которые проходили с 15 по 16 февраля.

«Нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств», — подчеркнули в военном ведомстве.