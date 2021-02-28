МРК «Орехово-Зуево» Черноморского флота идет к сирийским берегам

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28 февраля 2021, 17:57

Фото с сайта Минобороны РФ

Малый ракетный корабль (мрк) «Орехово-Зуево» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экипаж малого ракетного корабля совершает плановый переход из Чёрного моря в дальнюю морскую зону. В Средиземном море мрк «Орехово-Зуево» войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ). В дальней морской зоне корабль сменит экипаж мрк «Вышний Волочек», выполняющий специальные задачи с ноября 2020 года.