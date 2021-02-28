В Керчи, на заводе «Залив» началось строительство УДК, которые заменят неполученные от Франции «Мистрали»

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28 февраля 2021, 17:51

Фото: соцсети

На заводе «Залив», в Керчи приступили к формированию корпусов двух будущих универсальных десантных кораблей (УДК), торжественная церемония закладки которых прошла при участии президента РФ Владимира Путина 20 июля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На будущих «десантниках» идет формирование корпусов. Работа ведется с учетом опыта, полученного при строительстве кораблей типа «Мистраль», - отметил источник. В свое время Россия заказала у Франции два десантных вертолетоносных корабля-дока типа «Мистраль». Кормовые части этих кораблей строились на Балтийском заводе. Затем они перегонялись во Францию для стыковки с носовыми частями. Франция отказалась передавать России построенные корабли после возвращения Крыма под юрисдикцию РФ.

Говоря о строящихся на «Заливе» кораблях, источник уточнил, что водоизмещение каждого из них будет по 30 тысяч тонн. Один корабль сможет транспортировать до 1 тыс. морпехов, 16 вертолетов, доковая камера будет вмещать до четырех десантных катеров. «Сроки их передачи флоту не меняются. Они должны быть переданы в рамках действующей госпрограммы вооружений, рассчитанной до конца 2027 года», - сказал он.

Новые УДК, возможно, помимо 16 вертолетов будут нести до 4-х разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) С-70 «Охотник». Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах Международного военно-технического форума «Армия-2020». «Охотники» будут выполнять как ударные миссии, так и решать задачи целеуказаний для гиперзвуковых ракет «Циркон», запускаемых с других кораблей.