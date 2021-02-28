НАТО проводит учения «Посейдон 21» в Черноморском регионе

Военные Североатлантического Альянса начали международные учения Poseidon 21 в Чёрном море. Об этом накануне сообщило Радио Румынии. Старт дала официальная церемония открытия, состоявшаяся в румынском порту Констанца. Об этом сообщает агентство «АННА Ньюс».
Журналисты отмечают, что манёвры будут проходить до 6 марта текущего года включительно, в них примут участие свыше 700 солдат из Болгарии, Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции. Манёвры задействуют 13 кораблей и девять самолётов.
Ранее сообщалось, что 9 февраля в акватория Чёрного моря уже проходили совместные турецко-американские учения, в которых участвовали эсминцы ВВС США Porter и Donald Cook, морской патрульный самолёт Poseidon, а также два турецких фрегата, два истребителя F-16 и самолёт-разведчик.
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