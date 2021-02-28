Противолодочные вертолеты БФ провели поиск в Балтийском море субмарин условного противника

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28 февраля 2021, 14:29

Фото с сайта Минобороны РФ

Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота провели плановые учения по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника в морском полигоне флота. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В ходе учения экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 выполнили задачи по поиску, обнаружению, классификации, поддержанию контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением различных комплексов противолодочного вооружения.

По плану учения, в одном из районов в морском полигоне флота предположительно находится подводная лодка условного противника.

Для обнаружения цели в указанный квадрат моря были направлены вертолеты морской авиации флота Ка-27, где экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат подводной лодки, летчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиационных бомб.

Полеты и практическое бомбометание выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота.