Сухопутные войска РФ получат новые боевые машины пехоты

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28 февраля 2021, 14:25

Фото с сайта Минобороны РФ

Современные и модернизированные боевые машины пехоты поступят в соединения Сухопутных войск. В рамках Гособоронзаказа предприятия изготовители передадут в подразделения Минобороны России партии модернизированных БМП-2, в том числе с новым боевым отделением «Бережок» и БМП-3. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Модернизированная БМП-2 с боевым модулем «Бережок» предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. В результате модернизации боевая машина способна вести стрельбу на плаву и на ходу в любое время суток. БМП-2М с боевым отделением «Бережок», вооруженным пушкой калибра 30 мм и противотанковым ракетным комплексом «Корнет», в дополнение к автоматической пушке калибра 30 мм установлен автоматический гранатомет.

БМП-3 отличается высокой маневренностью, огневой мощью и хорошей бронезащитой. Универсальный характер вооружения позволяет ей вести борьбу с различными целями, включая воздушные.

Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие - пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат. Переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения заменено кормовым - по «танковой» схеме. Таким образом, улучшается обзор механика-водителя, обитаемость внутреннего объема, более выгодно распределяется вес по длине машины.