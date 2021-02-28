В Сирии российский военный вертолет совершил вынужденную посадку

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28 февраля 2021, 14:18

Фото с сайта Ассоциации вертолетной индустрии

Вертолёт Миль Ми-35 Воздушно-космических сил Российской Федерации совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности во время выполнения планового воздушного патрулирования над северо-востоком Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

«28 февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасака (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35», — говорится в опубликованном сообщении российского военного ведомства.



Согласно докладу экипажа, огневого воздействия по вертолёту не было. Вертолёт совершил посадку по техническим причинам. «Экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. Жизни летчиков ничего не угрожает», — добавили в Минобороны России.



Миль Ми-35 многоцелевой ударный вертолет, который является модернизированной версией вертолета Ми-24. Экипаж вертолета Ми-35 — два человека: пилот и оператор вооружения. На борту может находиться до восьми человек десанта.